Cagliari affonda a Firenze, perde 3-0 e perde anche alcuni uomini per infortuni, sia prima del match (Strootman), sia nel corso della gara (Nandez e Caceres). La gara è praticamente a senso unico, i gol sono di Biraghi su rigore, Nico Gonzalez e Vlahovic. Cagliari incerottato e senza un minimo di reazione. E mercoledì, all’Unipol Domus, arriva la Roma.

LA CRONACA. Mazzarri perde anche Strootman, che non va nemmeno in panchina. 4-4-2 con Caceres e Lykogiannis sulle fasce difensive, Carboni e Ceppitelli centrali, Zappa e Nandez sulle corsie di centrocampo, Deiola e Marin in mezzo, Keita e Joao Pedro davanti. Subito Fiorentina pericolosa con un tiro da fuori di Saponara che intendeva trovare impreparato Cragno che però è attento e para. Il Cagliari risponde subito con un tiro da fuori di Nandez e un colpo di testa alto di Joao Pedro che però è in offside. Al 10’ azione confusionaria in area di rigore del Cagliari, Bonaventura serve Nico Gonalez che incrocia col destro e manda di poco a lato. Al 15’ Martinez Quarta di testa va vicino al vantaggio viola, palla fuori a Cragno battuto. Al 20’ rigore per la Fiorentina per fallo di mano di Keita: batte Biraghi e batte Cragno per l’1-0 Fiorentina. Subito dopo, dentro Bellanova per l’infortunato Caceres. Al 32’ cross di Saponara, Nico Gonzalez che arriva col tempo giusto da dietro, schiaccia di testa e palla a lato. Al 38’ palo della Fiorentina con un tiro a giro di Saponara molto bello. Al 42’ la Fiorentina raddoppia: Vlahovic in profondità per Saponara che davanti a Cragno la tocca a destra per il gol facile facile di Nico Gonzalez a porta vuota.

La ripresa si apre con la Fiorentina che triplica con una punizione fantastica di Vlahovic che si infila sotto l’incrocio dei pali. Al 58’ fuori Zappa, Deiola e Keita, dentro Grassi, Pereiro e Pavoletti. Cagliari che però nonostante i cambi continua ad essere non pervenuto, mentre la Fiorentina controlla senza problemi e ogni tanto prova l’affondo. Al 71’ fuori Nandez per infortunio e dentro il giovane della Primavera Obert. Partita che ormai è finita dopo il gol del 3-0 viola a inizio secondo tempo. Cagliari senza reazione.