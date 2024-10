Il Cagliari ancora sconfitto. A Firenze è 3-0 per la viola, ko maturato nel primo tempo quando i ragazzi di Italiano si sono portati in vantaggio con Nico Gonzalez dopo 2’ e hanno raddoppiato a metà tempo grazie a un autogol di Dossena. Nel finale il tris di Nzola. Il Cagliari, che ha avuto una grande chance sull’1-0 sotto con Nandez, ha cominciato a giocare praticamente solo nella ripresa a risultato ormai compromesso, senza peraltro impensierire più di tanto Terracciano. Rossoblù ancora all’ultimo posto e la Roma all’orizzonte.

LA CRONACA

Ranieri conferma il 3-5-2, ma accanto a Petagna in attacco non c’è Luvumbo ma Shomurodov. Radunovic in porta, Augello e Zappa sugli esterni, Hatzidiakos e Wieteska ai fianchi di Dossena in difesa, Deiola con Makoumbou e Nandez a centrocampo.

Il match inizia subito in salita con la Fiorentina in vantaggio già dopo due minuti: Radunovic esce male, la palla resta lì, arriva Nico Gonzalez che la mette in rete praticamente a porta vuota. All’8’ Nandez si mangia un gol clamoroso: Milenkovic sbaglia il retropassaggio, Nandez ne approfitta, supera Terracciano ma la sua conclusione a porta vuota è intercettata sulla linea di porta da Kayode. Al 18’ Nico Gonzalez parte dalla destra, si accentra, calcia col sinistro e palla che sfiora il palo. Al 22’ la Fiorentina raddoppia: Kayode mette una bella palla in mezzo, Dossena, nel tentativo di anticipare tutti, la mette alle spalle di Radunovic, è autogol. Al 26’ cross di Bonaventura e colpo di testa fuori di Nico Gonzalez, davvero scatenato. Al 29’ arriva la prima occasione per il Cagliari: Shomurodov calcia dal limite col destro, la palla non prende il giro giusto e si spegne a lato. Al 33’ Nandez perde una brutta palla al limite dell’area, ma stavolta Nico Gonzalez non ne approfitta e Radunovic può chiudere in uscita. Tre minuti di recupero, ma il Cagliari va negli spogliatoi sotto di un gol.

All’intervallo doppio cambio per il Cagliari: dentro Prati e Oristanio, fuori Deiola e Shomurodov. Subito rossoblù in avanti, al 47’ colpo di testa alto di Dossena su corner di Augello. Al 63’ Prati in profondità per Petagna che a tu per tu col portiere lo scavalca ma la palla finisce sulla traversa, anche se l’attaccante rossoblù era probabilmente in fuorigioco. Al 74’ fuori Petagna e dentro Pavoletti. Fuori anche Zappa e Hatzidiakos e dentro Di Pardo e Obert. Nella ripresa il Cagliari ha certamente fatto meglio, la Fiorentina ha gestito ma non ha mai rischiato seriamente, un po’ come le precedenti partite dei rossoblù che hanno provato a fare qualcosa solamente quando la partita è già compromessa. Il match si chiude col gol di Nzola nel finale che serve solo per le statistiche.