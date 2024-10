Cagliari beffato nel recupero del secondo tempo da Nikola Kalinic che con un preciso colpo di testa batte Rafael al termine di una partita giocata benissimo dalla squadra di Rastelli.

Una vera e propria beffa, visto che poco prima Sau aveva sfiorato il gol del vantaggio con un palo che grida vendetta. In generale il Cagliari aveva sofferto pochissimo e stava portando via meritatamente un punto da Firenze. Ma così non è stato. Una distrazione fatale è costata carissima.

LA CRONACA

Mister Rastelli opta per il modulo da trasferta, 4-4-1-1, con Joao Pedro dietro Borriello, Tachtsidis e non Di Gennaro in mezzo, il rientro di Dessena e quello di Rafael in porta al posto di Gabriel.

Il Cagliari nei primi 10 minuti è davvero spumeggiante, con Borriello vicino al gol per due volte. Poi prende campo la Fiorentina, con i viola che provano a creare problemi ad un sempre attento Rafael. Cagliari che gioca di rimessa, molto ordinato, senza grosse sbavature. Il solo Chiesa mette in difficoltà i rossoblu.

Nella ripresa, se vogliamo, il Cagliari gioca ancora meglio, concedendo poco o nulla ai viola e, anzi, andando a sfiorare più volte il gol del vantaggio, ancora con Borriello e con il neo entrato Sau, che prende il palo. Ma la beffa è proprio nel finale. Al 91’ Kalinic si libera della marcatura di Bruno Alves e indisturbato può concludere a rete di testa. E’ il gol della vittoria viola.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu, Tomovic (dal 66′ C. Sanchez), Gonzalo, Astori, Tello, Vecino, Borja, Chiesa, Saponara (dal 66′ Ilicic), Bernardeschi (dall’80’ Badelj), Kalinic. A disposizione: Sportiello, Satalino, De Maio, Milic, Cristoforo, Hagi, Salcedo, M. Oliveira, Babacar. Allenatore: Sousa

CAGLIARI (4-4-1-1): Rafael; Isla, Pisacane, Alves, Murru (dal 46′ Miangue); Ionita (dall’84’ Padoin), Tachtsidis, Dessena, Barella; Joao Pedro (dal 73′ Sau); Borriello. A disposizione: Gabriel, Colombo, Crosta, Capuano, Salamon, Faragò, Di Gennaro, Farias, Sau. Allenatore: Rastelli

Arbitro: Gavillucci di Latina

Marcatori: 91’ Kalinic (F)

Ammoniti: Tomovic (F), Astori (F), Miangue (C)

LE PAGELLE

I MIGLIORI

Ancora una volta è Marco Borriello il migliore dei rossoblu. Quasi da solo tiene in apprensione la difesa viola, sfiorando più volte il gol sia nel primo tempo che nel secondo. Una spina nel fianco, la vera stella del Cagliari. Buono anche l’ingresso di Sau, che prende un palo nel finale di partita prima del gol beffa di Kalinic. Altra grande partita di Barella, che fa da collante tra centrocampo e attacco, aggredendo tutti e facendosi vedere anche in zona gol. Bene anche il resto del centrocampo con Dessena e Ionita sugli scudi e un Tachtsidis in ripresa dopo diverse prove opache e qualche panchina. Rientro positivo anche di Rafael in porta, che dà maggiore sicurezza a tutta la difesa. Rischia pochissimo e viene beffato nel finale.

I PEGGIORI

Murru esce disorientato ancora una volta dall’incontro col suo avversario, in questo caso il giovane Chiesa, che lo fa ammattire. E anche Miangue, seppur in maniera minore, soffre nella ripresa. Anche Isla dall’altra parte ha il suo bel da fare contro Tello, col cross del gol che arriva proprio da quella parte. Male ancora una volt