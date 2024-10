"La famiglia biancoblu si allarga e la Dinamo sbarca nella Lega basket femminile attraverso la società Dinamo Lab: il Consiglio Federale indetto questa mattina ha infatti ufficializzato la partecipazione della squadra sassarese al prossimo campionato di Serie A. Benvenuta Dinamo in rosa, benvenuta in A1 Dinamo!", questo è quanto comunicato ieri sera nelle pagine social del club.

Un'ulteriore step che proietta la società sassarese in una realtà sempre più collaudata, a conferma di un progetto che ambisce a ottenere risultati importanti.

Sassari sarà infatti la terza società di serie A (insieme a Venezia e Virtus Bologna) ad avere sia una squadra maschile sia femminile in massima serie, e l'unica nel panorama nazionale ad averne una anche in carrozzina.

Il club di via Roma è già al lavoro per formare staff e roster in vista della prossima stagione, con entusiasmo e voglia di stupire sempre più voglia di stupire.