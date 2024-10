La polizia ha denunciato un 41enne di Carbonia, M.E. perché trovato in possesso di 6 petardi prima dell’ingresso nello stadio Sa Rodia ad Oristano, dove poco dopo si è disputata la finale di Coppa Italia regionale di Promozione tra Bosa e Carbonia, vinta dalla prima ai rigori.

L’uomo è stato segnalato per la violazione prevista dall’art. 6 ter della legge 401 del 1989, che vieta il possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, in occasione delle manifestazioni sportive.

M.E., oltre alla sanzione penale prevista, rischia anche di essere colpito da un provvedimento di “Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive” (D.A.SPO.).