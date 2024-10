"Un maxischermo per godersi tutte le emozioni della corsa allo scudetto della Dinamo anche fuori dal PalaSerradimigni".

Visto il sold out di tutti i posti disponibili, la società biancoblu ha deciso di andare incontro ai tanti rimasti senza biglietto. Così il Banco istituzioni, di concerto con le istituzioni sassaresi, ha organizzato l’allestimento di un maxischermo che sarà posizionato in via Pietro Nenni in occasione delle gare di finale playoff in programma domani 14 giugno e domenica 16.

Il popolo biancoblu potrà così scendere in strada per sostenere i propri beniamini. La serie vede il risultato di 1-1 fra Sassari e Venezia, fondamentali per il risultato finale le due gare che si disputeranno nel weekend in Sardegna.