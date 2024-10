Sono bastati pochi minuti questa mattina per riempire gli spazi liberi al Vanni Sanna in vista della sfida fra Torres e Benevento. L'apertura della vendita ai non abbonati questa mattina alle 10, online e nei botteghini.

Sul web i tanti appassionati hanno di fatto polverizzato i ticket, che sono andati a ruba in pochissimi minuti. Davanti ai punti vendita file sin dalle prime luci dell'alba, ma in tanti sono rimasti a mani vuote.

L'importanza della partita ha attirato la curiosità anche di tanti simpatizzanti che non hanno perso l'occasione per assistere dal vivo alla gara. Ma sui social alcuni fedelissimi non hanno mancato di esternare rammarico e disappunto per non essere riusciti ad acquistare il biglietto.

"In piazza Tola in fila dalle 7. Dopo due minuti non c'erano più biglietti disponibili", lamenta un tifoso. Situazione analoga per tanti altri. Dopo l'iniziale comunicazione di esaurimento ticket (non è chiaro se vi siano stati problemi col sito), però, alle 11 è stata aperta la vendita per altri mille biglietti.

In tanti, come prevedibile, dovranno accontentarsi di vedere la partita da casa. Non sono mancate le frecciatine agli acquirenti che dalle parti del Vanni Sanna si sono visti un po' meno di frequente durante il resto dell'anno, ma che per la gara dei quarti di finale sono riusciti a superare la "concorrenza".

Ad ogni modo lo stadio sarà gremito: oltre 6mila posti per l'occasione, con una capienza incrementata di circa 1.200 rispetto alla regular season. Sassari si prepara ad una delle partite più importanti della sua storia.

Foto: Torres Sassari