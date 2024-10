Stasera alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, l’Italia scende in campo contro il Belgio di Lukaku e compagni. L'obiettivo degli uomini di Mancini è quello di staccare il pass per le semifinali dell’Europeo.

Gli Azzurri si batteranno per regalare ai tifosi un'altra notte magica. Grande novità di giornata dovrebbe essere la titolarità di Chiesa, in campo dal primo minuto al posto di Berardi.

L'Italia è davanti al Belgio per reti segnate (9-8), e più fresca per età media (27,7), mentre i Diavoli Rossi contano in rosa 7 over 30. Ma l'avversario di questa sera è certamente il più temibile fra quelli incontrati fino a oggi nella competizione, nonché uno dei favoriti per la vittoria degli Europei.

I biglietti per l'incontro hanno fatto registrare il sold out in poche ore. Sono 14.500 gli spettatori consentiti per la sfida, a fronte dei 75.000 posti dell'impianto. Il 70-80% dei presenti, però, dovrebbe essere di "fede" italiana.

Se l'Italia andasse avanti, incontrerebbe in semifinale la vincente dello scontro fra Spagna e Svizzera.

PROBABILI FORMAZIONI.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. All. Martinez.