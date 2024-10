Dopo la trafila nelle giovanili del Cagliari e l'esordio in Nazionale Under 21, la promessa rossoblu Andrea Carboni ha esordito in Serie A ieri sera, al 94' della gara contro la Spal prendendo il posto di Joao Pedro poco dopo il gol vittoria di Simeone.

Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, dunque, ha preso il via un nuovo capitolo della favola rossoblu del 19enne di Tonara sul quale mister Zenga ha deciso di scommettere nelle ultime e pericolose fasi di gioco di una partita la cui vittoria è stata fondamentale per la classifica.

Il talentuoso barbaricino (classe 2001), nei pochi minuti a disposizione, ha mostrato di avere grinta e personalità guadagnando un prezioso calcio di punizione in seguito a un contrasto con Petagna. "Orgogliosi di te!", si legge sui canali della società nella foto che lo ritrae sorridente a fine partita. Buona fortuna, Andrea.