C’è una stella che splende nel centrocampo della Nazionale italiana. Nella notte del suo esordio da capitano Nicolò Barella è protagonista con gli Azzurri.

Gol e leadership, qualità e quantità. L’ormai esperto centrocampista cagliaritano è l’insostituibile di Spalletti in mezzo al campo, e contro l’Ecuador ha concluso la sua partita con un bel gol al 94’, il nono in maglia azzurra.

Sarà proprio lui uno dei punti fermi, insieme a pochi altri, dell’Italia che partirà alla volta della Germania per gli Europei 2024. Per Barella sono già 59 le presenze in Nazionale, e in proiezione potrebbe diventare uno dei calciatori italiani con più apparizioni di sempre.

Una crescita che lo ha portato oggi ad essere uno dei giocatori più apprezzati nel panorama internazionale, capace di raggiungere importanti risultati personali e di gruppo, dal trionfo ad Euro 2020 alla finale di Champions League del 2023.

Adesso anche la fascia da capitano, e chissà che, viste le possibili assenze di Bonucci e Immobile dalla spedizione tedesca, non tocchi a lui guidare i suoi alla difesa del titolo conquistato appena tre anni fa.

Foto Instagram @azzurri