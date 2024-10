Si ferma agli Ottavi di finale la corsa dell’Italia agli Europei. La Svizzera vince 2-0 e vola ai Quarti. L'Italia campione in carica è protagonista a Berlino di una prestazione sconcertante per personalità e qualità del gioco.

A Berlino sono gli elvetici a fare la partita. Nel primo tempo Donnarumma si supera su Embolo, poi Freuler al 37’ sblocca il match con una conclusione di sinistro. Prima dell’intervallo il portiere azzurro devia sul palo una punizione di Rieder.

Nella ripresa Spalletti prova a cambiare qualcosa con i cambi ma Vargas raddoppia dopo pochi secondi con un bel destro a giro. L'Italia, impalpabile per tutta la partita, si presenta al tiro per la prima volta al 72' e spreca con Scamacca l'unica vera occasione per riaprire il match. Gli azzurri non riescono a difendere il titolo conquistato nell’estate 2021, mentre la Svizzera ai Quarti se la vedrà con la vincente di Inghilterra-Slovacchia.