"Un grazie alla mia Sardegna per il grande spettacolo offerto! #ilcavalieredei4mori".

Con questa frase e un video con un piccolo stralcio della cerimonia di apertura del Giro d'Italia che si è tenuta ad Alghero, il ciclista di Villacidro ringrazia tutti i sardi per l'accoglienza e l'affetto dimostrato nei giorni in cui la Corsa Rosa ha fatto tappa in Sardegna.

Intanto, ieri il gruppo del 100º Giro d’Italia ha lasciato la Sardegna per trasferirsi da Cagliari in Sicilia per la quarta tappa che partirà oggi da Cefalù.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Fernando Gaviria (Quick-Step Floors)

2 - André Greipel (Lotto Soudal) a 9"

3 - Lukas Pöstlberger (Bora - Hansgrohe) a 13"