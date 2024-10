Nel giorno in cui Alberto Zaccheroni viene presentato come nuovo ct della Nazionale di calcio negli Emirati arabi, nel corso di una conferenza stampa a Dubai, anche un altro sportivo italiano sbarca ad Abu Dhabi: si tratta di Fabio Aru che, dopo avere lasciato il team kazako dell'Astana, e ha firmato un contratto di tre anni con l'Uae Emirates.

"Diamo il benvenuto a un campione come Fabio Aru, le sue qualità si abbinano alle ambizioni della squadra - fa sapere il team manager Carlo Saronni -. Oltre al suo enorme potenziale è un corridore capace di suscitare la passione dei tifosi ed è amato per la propria generosità in bici. L'atleta sardo contribuirà con le sue prestazioni a veicolare un'ottima immagine del team e a raggiungere importanti traguardi agonistici".