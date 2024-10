Sport

Vola leggero sulle rampe che conducono a Cervinia nella 19^ tappa di un Giro d'Italia che l'aveva caricato di tante responsabilità. Pensavamo fosse troppo tardi per tentare il colpo e invece, evidentemente, Fabio Aru aveva ancora qualcosa da dare a questa edizione della corsa rosa. Sul traguardo di Cervinia è primo dopo una fuga di 8 km a cui i diretti avversari Contador e Landa non reagiscono, e fanno male, perché il giovane scalatore sardo guadagna 1'28''. Un risultato maiuscolo che riporta Aru al secondo posto in classifica generale.