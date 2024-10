Charles Leclerc con la Ferrari conquista la pole position nel Gp di Monaco. Sull'asfalto di casa a Montecarlo, il pilota monegasco del Cavallino ha fatto segnare il miglior tempo (1'10"346) nella terza manche delle qualifiche prima di urtare le barriere e congelando di fatto la sessione.

Secondo posto per la Red Bull di Max Verstappen (+ 0''230) e terzo per la Mercedes di Valtteri Bottas (+0''255). Quarto posto per l'altra Ferrari di Carlos Sainz, a seguire Lando Norris e Pierre Gasly. Settima, poi, la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton.

Per Leclerc è l'ottava pole in carriera, per la Ferrari si tratta della 229esima pole, risultato che mancava da 1 anno, 6 mesi e 28 giorni.