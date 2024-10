La Eurospin Torres, tramite le parole dell'allenatrice Manuela Tedde, vuole continuare a vincere ancora, dopo la Supercoppa italiana conquistata la settimana scorsa.

Ecco le parole della Tedde al quotidiano 'La Nuova': ''Siamo sicuramente felici di aver portato a casa il primo trofeo della stagione. È stato un test positivo, volevamo vincere e dovevamo vincere per ribadire un concetto chiaro: ci siamo ancora. Si comincia il campionato in Toscana, impegno da affrontare con concentrazione e giusta convinzione. Il problema è che non posso lavorare con la squadra al completo. Oltre alle infortunate, alcune delle ragazze sono in Nazionale, giocheranno il 26 e torneranno in Sardegna solo il 27. Sono un po' preoccupata ma ho fiducia nella professionalità e nelle qualità del mio gruppo. In Supercoppa ho proposto loro un nuovo modulo, ho dato spazio ad alcune giovanissime, magari in partenza abbiamo pagato un po' però alla fine il bilancio è stato positivo. Abbiamo scelto di fare delle scommesse, di ringiovanire la rosa, ma mi sembra che il mix funzioni. Credo di avere un'ottima squadra, penso che possiamo ambire a replicare quanto di buono fatto lo scorso anno''.