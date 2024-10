"Se si dà il pallino agli avversari, da una partita come questa se ne esce male. Si tenterà anche di comandare il gioco, vedremo se saremo bravi a farlo contro una delle squadre più forti. Mostriamo che anche la scuola italiana è importante". Così mister Spalletti in conferenza stampa ha descritto il match di questa sera contro la Spagna (che all'esordio ha battuto agevolmente 3-0 la Croazia).

Dopo la sofferta vittoria all'esordio contro l'Albania, l'Italia è chiamata a difendere il titolo di campione europeo conquistato a Wembley. Si gioca oggi, giovedì 20 giugno, con calcio d'inizio alle ore 21 all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

DOVE VEDERLA - Canale TV: Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport. In Streaming: Rai Play, SkyGo, Now.

PROBABILI FORMAZIONI: SPAGNA (4-3-3): 23 Unai Simon, 2 Carvajal, 3 Le Normand, 4 Nacho, 24 Cucurella; 8 Fabian Ruiz, 16 Rodri, 20 Pedri, 19 Yamal, 7 Morata, 17 Williams.(1 Raya, 10 Olmo, 11 Torres, 12 Grimaldo, 13 Remiro, 14 Laporte, 15 Baena, 18 Zubimendi, 21 Oyarzabal, 22 Navas, 25 López, 26 Pérez, 5 Vivian, 6 Merino, 9 Joselu). Ct.: De La Fuente.

ITALIA (4-2-3-1): 1 Donnarumma, 2 Di Lorenzo, 23 Bastoni, 5 Calafiori, 3 Dimarco; 18 Barella, 8 Jorginho, 7 Frattesi; 26 Chiesa, 9 Scamacca, 10 Pellegrini. (12 Vicario, 26 Meret, 4 Buongiorno, 6 Gatti, 17 Mancini, 13 Darmian, 15 Bellanova, 24 Cambiaso, 25 Folorunsho, 16 Cristante, 21 Fagioli, 20 Zaccagni, 22 El Shaarawy, 19 Retegui ). Ct: Spalletti

I tifosi italiani saranno non meno di 11.600, quelli che hanno acquistato i biglietti con prelazione riservata agli iscritti al programma Vivo Azzurro. Anche gli spagnoli saranno 11.600 in un impianto che conta una capienza per Euro 2024 di 50mila persone. Il settore riservato ai tifosi italiani sarà il sud-est. Annunciata la presenza in tribuna del re Felipe di Spagna.