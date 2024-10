Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la squadra e lo staff tecnico della Nazionale italiana vincitrice dei campionati Europei di calcio UEFA Euro 2020 e il tennista Matteo Berrettini, finalista al Torneo di Wimbledon.

Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale e la proiezione di un breve filmato realizzato dalla Rai, sono intervenuti: Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis, Roberto Mancini, Commissario tecnico, il tennista Matteo Berrettini e Giorgio Chiellini, Capitano della Nazionale.

Le parole del difensore hanno particolarmente colpito perché ha voluto ricordare Davide Astori, il giocatore della Fiorentina morto il 4 marzo scorso nella camera di un albergo di Udine mentre si trovava con la squadra. Il calciatore, 31 anni, aveva giocato anche nel Cagliari dal 2008 al 2014 e ha fatto parte per sette stagioni del gruppo Azzurro.

"Caro Presidente, volevamo dedicare la vittoria a lei e a milioni di tifosi. Vorremmo estendere la dedica a Davide Astori, che avremmo voluto qui con noi e che è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi lo ha conosciuto e per i giovani che hanno sentito parlare di lui", dice il capitano Giorgio Chiellini. "Questo è il successo di un gruppo che non si è mai perso d'animo, sostendosi a vicenda e anteponendo il bene collettivo a quello del singolo. Se oggi ci troviamo qui non è solo per aver segnato un rigore in più dei nostri avversari, ma perché abbiamo condiviso il sentimento dell'amicizia".

L’incontro si è concluso con l’intervento del Presidente Mattarella che si è unito alle parole di Chiellini: "Vorrei ringraziarvi singolarmente, uno per uno, ma non c'è tempo. E vorrei far mio il ricordo di Davide Astori, che certamente è stato nei vostri ricordi in questi giorni”.