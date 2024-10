Roma in delirio per gli Azzurri di Roberto Mancini che stanno festeggiando su un pullman scoperto per le vie di Roma.

I giocatori, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Matterella, sono saliti a bordo del bus scoperto.

“Ora faremo un giro sul pullman scoperto, ci godremo ancora di più la festa. Era giusto così, lo dovevamo ai tifosi. Abbiamo vinto la trattativa per poter fare questo giro per i nostri sostenitori, la Coppa è la loro. Abbiamo fatto di tutto anche grazie al loro sostegno. Siamo arrivati qui grazie al contributo di tutti”, ha rivelato Leonardo Bonucci prima del ricevimento dal presidente del Consiglio, parole riportate dall’agenzia Dire.

Intanto, anche il premier Draghi si è complimentato con squadra, ct e staff: "Sono sempre stato orgoglioso di essere italiano, sempre. Questa volta abbiamo festeggiato insieme le vostre vittorie. Quello di cui ci avete reso orgogliosi è di essere uniti in questa celebrazione in nome dell'Italia".

Foto Fb Nazionale italiana