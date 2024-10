Il quartetto dell'Italia della staffetta 4x100 femminile composto da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara della staffetta 4X100 donne degli Europei di Monaco.

Oro alla Germania, argento alla Polonia. Per l'Italia è l'11/a medaglia. Il quartetto azzurro bronzo a Monaco nella 4X100 donne, dietro a Germania e Polonia, era composto da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese.

“Ce l’abbiamo fatta. Crederci sempre, anche quando sembra impossibile, io ci ho creduto. Grazie ragazze”, ha scritto sui social Dalia, 21enne di Quartu Sant’Elena. Nata da papà Hassan, di origine marocchina, ma da una trentina d’anni vive nell’Isola, tanto che ora lo chiamano Sandro, e da mamma sarda.

Il commento del sindaco di Quartu, Graziano Milia: “Due grandi stelle quartesi brillano sul cielo di Monaco. Grazie a Dalia Kaddari e a Nicola Bartolini che agli Europei di Atletica hanno saputo portare avanti la bandiera azzurra ottenendo risultati straordinari, insieme alle loro squadre. Dalia ha dato un contributo fondamentale nella staffetta 4x100, volando su un podio di bronzo che l’Italia non toccava da più di 60 anni in questa disciplina. Nicola ce l’ha messa tutta piazzandosi al quarto posto nella finale a corpo libero, un risultato mancato per soli 33 millesimi. Porta comunque a casa una medaglia storica per l’Italia della Ginnastica Artistica: un prestigioso argento conseguito con un grande lavoro di squadra che ha sovvertito i pronostici piazzando l’Italia davanti alla favorita Turchia e subito dietro la Gran Bretagna. Grazie ragazzi, siete la nostra migliore gioventù”.