Il Ted Ankara sconfigge la Dinamo in Eurocup per 104-75 ed è quindi la prima squadra del girone J a qualificarsi per gli ottavi di finale.

La Dinamo scarica ha ancora sulle gambe l'emozione e la fatica della Coppa Italia ma ha ancora una carta da giocare e, per sperare nella qualificazione, dovrà battere i tedeschi del Bamberg nello scontro diretto dell'ultima giornata.

I sassaresi in Turchia hanno tenuto il ritmo fino al secondo quarto quando son riusciti a recuperare uno svantaggio di 15 punti rispetto agli avversari grazie al sempreverde Drake Diener miglior marcatore del Banco di Sardegna.

A partire dal terzo quarto, però, i giocatori dell'Aykon Ted sono partiti col vento in poppa tramortendo i ragazzi di Sacchetti che non sono più riusciti a rimettere in piedi una partita ormai compromessa.

Questa sera alle 18,30 i biancoblu faranno ritorno in città per la prima volta dopo la straordinaria finale del Forum di Assago. La Coppa è arrivata in Sardegna già lunedì ma verrà mostrata solo oggi ai tifosi che festeggeranno assieme ai giocatori il trionfo in Final Eight davanti alla Club House di Via Nenni.