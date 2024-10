"Di questa Nazionale mi piace l'entusiasmo, la freschezza e il temperamento. Vincere un altro Europeo? Perché no, giochiamo per vincere non per fare la presenza". Gigi Riva è fiducioso e promuove la Nazionale di Mancini. La leggenda rossoblù, interpellato telefonicamente al Tg Sport, in onda su Rai, ha detto la sua sul gruppo che si appresta a disputare Euro 2021.

Per l'Italia nella storia una sola competizione europea in bacheca, nel 1968, quando proprio Riva guidava l'attacco degli Azzurri. Prima tappa a Cagliari, dove venerdì si disputerà l'amichevole con San Marino. "Bei ricordi - racconta -, vivo la mia vecchiaia pensando a Cagliari e alle soddisfazioni che ho avuto. E anche alla Nazionale".

Ed elogia il Ct: "Mancini non si discute, ha saputo dare un'impronta tutta sua alla Nazionale e con grande successo". Parole importanti anche per Barella: "E' il nostro preferito", afferma. Sarebbe bello se la nazionale avesse un altro Gigi Riva? "Sarebbe bello anche per Riva avere la Nazionale".