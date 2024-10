Il countdown è terminato. Stasera, alle ore 21, prenderà il via la manifestazione più attesa, Euro 2020, rimandata di un anno a causa della pandemia da Covid.

La partita inaugurale ci vedrà protagonisti: Italia- Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Altra nota entusiasmante: torna il pubblico allo stadio, saranno 14mila gli spettatori in tribuna.

Il primo bagno di folla per gli uomini del c.t. Roberto Mancini ieri alla stazione Termini, da dove la squadra si è spostata all’hotel Parco dei Principi. Il Football Village è stato aperto oggi in piazza del Popolo, dove i tifosi possono radunarsi al massimo in mille contemporaneamente. Numero altre piazze della Capitale ospitano mostre, maxi schermi e stand degli sponsor del torneo.

La zona più calda è quella dei Fori Imperiali, tradizionalmente punto di ritrovo per le grandi partite della Nazionale. Anche lì sono stati installati i megaschermi. Intanto. Casa Azzurri, in viale Angelico, non lontano dall'Olimpico, è in fermento e ospiterà gli artisti di Radio Italia (dopo i Negramaro e Noemi, oggi tocca ad Alessandra Amoroso).

PROBABILI FORMAZIONI. Roberto Mancini conferma il suo 4-3-3 per l'esordio. In porta ci sarà Donnarumma. Davanti a lui la difesa a quattro composta da Florenzi e Spinazzola sugli esterni, Chiellini e Bonucci centrali. A centrocampo, la Nazionale orfana di Pellegrini e Verratti (che potrebbe recuperare per la gara con la Svizzera del 16 giugno), saranno protagonisti Locatelli, Jorginho e Barella. Davanti il tridente composto da Immobile al centro e Insigne e Berardi larghi.

Il commissario tecnico della Turchia, Senol Gunes, schiererà invece un 4-3-3-1 con Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Kaan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.