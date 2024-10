La Dinamo Banco di Sardegna scenderà sul parquet della Vanoli Cremona con un unico obiettivo: centrare la settima vittoria di fila tra coppa e campionato. La gara, in programma domenica 4 novembre alle 18.00 al Palaradi, è stata presentata questo pomeriggio nella Club House societaria.

«Ci rituffiamo subito in un’altra gara dopo poco più di 48 ore e questo sarà l’andamento di tutta la stagione, quando ci sarà poco tempo per aggiustare, respirare, prepararsi. E questo lo dico con la speranza che in Coppa andiamo più avanti possibile», ha dichiarato coach Vincenzo Esposito.

«Siamo pronti a ripartire con una gara di campionato – ha sottolineato “El Diablo” –, campionato che anche se siamo solo alla quinta giornata qualche segnale importante ha cominciato già a darlo. Andiamo a giocare contro una squadra che ha fatto un paio di risultati importanti con due squadre che, almeno sulla carta, sono accreditate tra le primissime posizioni. Cremona è una squadra che gioca bene, che ha punti in classifica. E quella di domenica rappresenta una gara difficile, fuori casa, che però noi affronteremo con la mentalità che credo ci abbia contraddistinto fin dal mio arrivo come capo allenatore di questa squadra, quindi a testa alta rispettando tutti ma senza aver paura e cercando di giocare la nostra pallacanestro, aggiustandoci a seconda dell’avversario che abbiamo davanti ma mantenendo le nostre caratteristiche. Avremo davanti una squadra che ha uno stile particolare di gioco, giocatori che hanno anche caratteristiche fisiche e tecniche diverse e che consentono situazioni differenti sia offensive sia difensive».

Un accenno alla gara: «Dal punto di vista tattico sarà importante il controllo dei ritmi della gara e la capacità di aggiustarci alla tipologia dei giocatori che avremo di frontei, perché è una squadra che, soprattutto dal punto di vista offensivo, gioca su situazioni molto diverse da quelle che presenta l’80 per cento delle squadre del campionato italiano. Sarà una partita da giocare al massimo, pronti a qualunque tipo di sfida, con mentalità. Spero che siano più gli avversari a preoccuparsi di noi che noi di loro».

«La squadra è serena – ha concluso Esposito-. Sa che stiamo facendo cose positive, sa quello su cui bisogna lavorare e migliorare. Stiamo con i piedi per terra ma senza stress, guardando al grande lavoro che dobbiamo fare ma con la serenità dell’andamento soddisfacente di questo avvio di campionato, di questi primi tre mesi comunque di grande e ottimo lavoro. Siamo solo alla quinta giornata ma sono molto contento e fiducioso».

Per quanto riguarda l’infermeria «Spissu ha ripreso il lavoro in campo con il resto della squadra. Ha recuperato fisicamente e ora sta deve rientrare appieno nel lavoro del gruppo. Sarà sicuramente della partita a Cremona, con la speranza che dopo questi ultimi allenamenti di oggi e domani riusciremo a dargli qualche minuto in campo».