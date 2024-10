Andrea Niedda, 33enne arbitro della sezione di Ozieri, esordirà in Serie A nella prossima giornata. Sarà uno degli assistenti che affiancheranno il direttore di gara Francesco Fourneau nel match tra Hellas Verona e Sassuolo in programma sabato 8 aprile allo stadio Bentegodi.

Di professione poliziotto, in servizio a Nuoro, neanche due anni fa ha fatto il suo esordio in serie B e ora il palcoscenico della massima serie. Niedda, da sempre appassionato di calcio, ha militato nelle squadre giovanili locali nel ruolo di difensore ma fin dai 13 anni ha iniziato la carriera col fischietto, prima come arbitro poi come assistente.

Grande la soddisfazione della sezione Aia “Fabrizio Deiana” di Ozieri. “Sarà il primo arbitro ozierese a calcare un campo di serie A – si legge sulla pagina social – Ad Andrea ed a tutti i suoi colleghi un grande in bocca al lupo”.