Il Cagliari ha scelto Walter Zenga. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale prenderà il posto di Rolando Maran. In mattinata è arrivato il comunicato ufficiale del club che ha sollevato dall'incarito il tecnico trentino.

Il presidente Giulini ha deciso di puntare su Zenga, che sarà affiancato da Max Canzi, già tecnico della Primavera rossoblu.

Straordinario numero 1 azzurro e nerazzurro a cavallo fra anni '80 e '90, l'Uomo Ragno da oltre vent’anni ha intrapreso la carriera da allenatore. Dopo una prima esperienza negli USA, è stato anche in Inghilterra (Wolverhampton), negli Emirati Arabi, in Turchia, in Arabia Saudita e soprattutto in Romania e Serbia, dove ha vinto dei campionati rispettivamente con Steaua Bucarest e Stellarossa Belgrado.

Per mister Zenga anche tanta Italia: Catania, Palermo, Sampdoria, Crotone, Venezia e adesso l'approdo in Sardegna.