La sfida salvezza tra Empoli e Cagliari, in programma domenica allo stadio Carlo Castellani, sarà orfana del tifo organizzato rossoblù. L'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, in accordo con il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms), ha infatti imposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Cagliari Calcio, 'Passione Casteddu'.

Tuttavia, la decisione non è ancora definitiva: il Casms potrebbe rivedere le proprie disposizioni, modificando il provvedimento. Tra le ipotesi in valutazione, l'introduzione dell'obbligo della tessera di fidelizzazione per i residenti in Sardegna oppure l'eliminazione del vincolo sulla residenza. Una speranza alla quale si aggrappano i tanti tifosi cagliaritani desiderosi di sostenere la propria squadra in un match cruciale per la corsa alla salvezza.

Al momento, invece, i residenti fuori dall'isola possono acquistare regolarmente i tagliandi, anche senza possedere la tessera di fidelizzazione del club. La vendita è iniziata oggi alle 16 e proseguirà fino alle 19 di sabato 5 aprile. Domenica, giorno della partita, non sarà comunque possibile acquistare biglietti per il settore ospiti.

Nel frattempo, il Cagliari ha ripreso gli allenamenti ad Assemini dopo la vittoria contro il Monza. Tutti i giocatori sono tornati a lavorare in gruppo, ad eccezione di Obert, ancora impegnato in un programma personalizzato di recupero.