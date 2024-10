Andrà avanti anche per la stagione calcistica 2018-2019 l’avventura nel Tonara del giocatore di Bonnanaro, Emanuele Fois. Una buona stagione per la formazione barbaricina, che ha visto tra i protagonisti assoluti il talentuoso giocatore di Bonnanaro, culminata con la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza regionale ai danni dell’Atletico Uri.

Ora arriva la conferma del prosieguo dell’avventura tonarese da parte dello stesso Fois. «Sono rimasto perché mi hanno accolto come una grande famiglia – ci ha voluto sottolineare lui stesso – fatta di persone semplici che cercano di dare sempre il massimo in tutto».

Una decisione che è stata maturata anche per il rapporto instaurato con i compagni di squadra che, ha rimarcato Fois, «va oltre il calcio, perché non sono semplici compagni di squadra, ma bensì amici, a partire da Antonio Pili, Fabio Boi, Claudio Sau e via dicendo».

Un accenno alla scorsa stagione calcistica: «Fantastica. Aver vinto la coppa Italia è stata un’emozione unica. Il paese, i tifosi, che ci hanno sostenuto per novanta minuti, secondo dopo secondo».

L’unica cosa che mi dispiace veramente– ha aggiunto – è aver perso come compagni di squadra Calaresu e Littarru insieme a Leo del Soldato a cui voglio fare tanti auguri per la recente nascita del figlio Nicolò, Matteo Forzati e Nnamani.

Gli obiettivi per questa stagione? «Penso che non cambino – ha concluso Fois-. Cercheremo di fare il nostro campionato, partita dopo partita, fino ad arrivare a raggiungere la salvezza. Poi quello che arriverà in più, ben venga».