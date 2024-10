In casa Cagliari da qualche giorno si respira un'aria di serenità. Quella che sta volgendo al termine è stata una stagione più complicata del previsto, che a un certo punto sembrava irrimediabilmente compromessa. L'inaspettato pareggio del Crotone all'ultimo minuto in casa del Benevento, che ha di fatto sancito la permanenza dei rossoblù in serie A, ha riportato sorrisi ed entusiasmo all'interno del gruppo.

Entusiasmo manifestato sul campo la sera stessa, quando i sardi si sono esibiti in una brillante e attenta prova a San Siro, ottenendo un pareggio contro il Milan in lotta per un posto in Europa. Se da una parte i tifosi si sono riversati sui social e sulle strade per festeggiare la salvezza fino a qualche settimana fa insperata, dall'altra anche giocatori e staff hanno meritatamente brindato all'obiettivo raggiunto.

Come confermato dallo stesso Semplici, che ai microfoni Sky in risposta alla domanda "Che avete fatto, una birretta?" ha raccontato sorridente: "Sì, abbiamo finito diverse Ichnusa". A testimoniare la spensieratezza che si vive nell'ultima settimana dalle parti di Asseminello i giocatori stessi, che ospiti in una diretta Instagram della giornalista sarda Eleonora Boi hanno fatto il punto sulla stagione, raccontando sensazioni ed emozioni provate durante la lunga rincorsa alla salvezza.

A parlare alcuni dei protagonisti della stagione rossoblù: Joao Pedro, Naithan Nandez, Leonardo Pavoletti e il giovane Andrea Carboni, prodotto del vivaio. Nel corso della conversazione è intervenuto a un tratto anche Radja Nainggolan, e lo ha fatto a modo suo: il Ninja è improvvisamente apparso nella diretta, visibilmente alticcio mentre sorseggiava un cocktail.

"Ragazzi siamo salvi oh! Ma che volete?", ha esclamato il centrocampista tra le risate generali. "Ti ricordi che avevi detto in quella riunione?", domanda rivolgendosi a Pavoletti, "Questa salvezza ricorderà i grandi uomini di questa squadra". "Ne sono proprio convinto, quella riunione... mi vengono i brividi a ripensarci", risponde il centravanti.

Aneddoti significativi di un gruppo che anche nei momenti più difficili non ha mai smesso di lottare, e che adesso si godrà il meritato riposo in vista della prossima stagione, nella speranza che possa essere ricca di emozioni come quella appena trascorsa.