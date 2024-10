La Dinamo Banco di Sardegna ha comunicato di aver chiuso l’accordo con Edoardo Casalone. A partire da oggi, il tecnico piemontese entra a far parte dello staff tecnico del nuovo coach, Vincenzo Esposito.

Classe 1989, nato a Valenza ma cresciuto a Casale Monferrato, ha iniziato da giovanissimo la carriera da tecnico: prima dell’esperienza in Legadue ha lavorato un anno alla Don Bosco Livorno (serie D), e 7 anni alla guida del settore giovanile della Junior Casale, con collaborazioni in prima squadra. Lo scorso anno è stato convocato dal Settore Squadre Nazionali Giovanili, agli ordini di coach Capobianco, in occasione del raduno della Nazionale Under 18 a Cisternino.

Inoltre, è stato per quattro stagioni in Legadue a Tortona prima come assistente prima dell’ex biancoblu Demis Cavina e poi di Lorenzo Pansa, con cui la scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia.

Entusiasta il nuovo Assistant Coach: «Sarà un onore lavorare con Sassari. Entrare nello staff di una società così è il sogno di tutti quelli che intraprendono una carriera da allenatore. È davvero uno step importante, dopo anni a Tortona con ottimi tecnici, la chiamata di Esposito e Pasquini mi ha riempito di orgoglio e so che avrò ancora tanta strada da fare. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare in questa società organizzata e ambiziosa che negli ultimi anni è arrivata a livelli straordinari, con successi di cui tutti noi abbiamo ancora le immagini negli occhi».