Sport

La classica rossoblù per le gare in casa, la bianca con strisce verticali con i colori sociali su un lato della casacca e un'altra verde fluo: sono le nuove maglie che il Cagliari avrà in Serie A nella prossima stagione. Sono state presentate in una vera e propria festa in corso Vittorio Emanuele con migliaia di tifosi.