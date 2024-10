Dopo la decisione di esonerare Massimo Rastelli, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini si prenderà altre 24 ore per annunciare il nome del sostituto.

La scelta dovrebbe cadere su uno dei due allenatori già interpellati ieri, Massimo Oddo e Beppe Iachini, anche se non sono da escludere i più esperti Francesco Guidolin e l'ex Edy Reja, in Sardegna nell'anno della promozione in A nel 2004.

Intanto, con un comunicato pubblicato sul sito web, la società sarda ringrazia il tecnico appena esonerato.

"A Rastelli vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in oltre due anni con professionalità e passione. Protagonista nella vittoria del campionato di serie B e nel raggiungimento dell'undicesimo posto della passata stagione, a lui il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Viene interrotto il rapporto di collaborazione anche con l'allenatore in seconda Nicola Legrottaglie e con il tecnico Dario Rossi - conclude la nota - ai quali va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata".