L’avvio del campionato di Eccellenza è ormai alle porte e per il 1945 Alghero la nuova stagione sportiva si preannuncia brillante e colma di novità importanti.

“Una squadra competitiva, la dirigenza rinnovata e il nuovo Presidente sono gli elementi preziosi della nuova veste che il nostro club si prepara ad indossare quest’anno” ha dichiarato con entusiasmo il Vice Presidente Angelo Mannu. “Della precedente formazione sono in particolare riconfermati a pieno titolo Urgias, capitan Serra e i fuori quota che tanto si sono dedicati alla maglia giallo-rossa, sia in termini di impegno che di partecipazione e che avranno sicuramente il giusto spazio nella nuova Alghero”, prosegue Mannu.

La maggiore novità che sarà la chiave di volta dei futuri successi algheresi è senz’altro l’ingresso alla guida della società di Antonello Lorenzoni: “Il nuovo Presidente è un grande manager sportivo di apprezzata esperienza che ha portato la Torres dall’Eccellenza alla Lega Pro in soli tre anni” dichiara ancora Mannu, confermando l’esistenza di tutti i presupposti che potranno garantire risultati oltremodo proficui anche al 1945 Alghero.

“Ci auguriamo grande adesione e presenza dai tifosi che nella passata stagione non ci hanno mai abbandonato seguitando a sostenerci con crescente fervore. Un ringraziamento particolare a nome di tutto lo staff va di certo a Pippo Zani, insieme a chi non fa più parte della rosa, per il duro lavoro svolto che ha dimostrato ancora una volta un forte attaccamento alla maglia giallo-rossa, dedicato sempre con lodevole passione” conclude il Vice Presidente Mannu.

Sabato 17 agosto 2013 sul manto erboso di Villassunta è iniziata ufficialmente la preparazione sportiva della nuova formazione, assistita da un nuovo staff tecnico con Massimo Demartis nell’impegnativo ruolo di giocatore-allenatore, binomio consueto e fortunato per il 1945 Alghero. Una partenza a scoppio ritardato, dunque, dovuta all’iter di rinnovamento societario che è durato più del previsto, ma che promette di far recuperare abbondantemente il tempo inizialmente speso per avere gettato basi importanti e necessarie a sostenere la statura dei prossimi successi giallo-rossi.

Daniela Angius