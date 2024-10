L'Alghero, prossimo a disputare il campionato di Eccellenza, ha ufficializzato i primi rinforzi. Si tratta degli attaccanti Luca Scognamillo e Andrea Renzo Iesu e del difensore Leonel Agustìn Serna.

Per Luca Scognamillo, classe ’98, si tratta di un ritorno nella propria città. Cresciuto nelle giovanili della Mercede, nel 2013 è passato al Fertilia, debuttando in prima squadra nella stagione 2014/15 in Eccellenza con Massimiliano Paba allenatore. Quest’ultimo lo porta nella stagione seguente al Sassari Calcio Latte Dolce. Con i biancoazzurri due stagioni in Eccellenza e ben cinque in serie D, intervallate da due stagioni in prestito all’Atletico Uri (2019/20) e all’Ossese (2021/22), entrambe nel massimo campionato regionale. Nel suo curriculum da segnalare due vittorie del campionato di Eccellenza (2015/16 e 2022/23), la finale play-off di serie D nella stagione 2018/19 ma anche la partecipazione al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa di serie D nel 2017. A livello realizzativo, Scognamillo ha messo a segno una sessantina di gol tra Eccellenza e serie D.

Anche Andrea Renzo Iesu andrà a rinforzare il reparto offensivo. Classe 2000, è cresciuto nel Carbonia e ha debuttato in prima squadra nel 2016/17 in Promozione. Quindi altre esperienze nel sud Sardegna tra Eccellenza e Promozione, tra Carloforte, Villamassargia, Monteponi Iglesias e lo stesso Carbonia, anche se la stagione clou è stata con il Villasimius, con vittoria del girone A di Promozione nel 2023 e ben 21 gol realizzati. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Santa Giusta, nello stesso girone dell’Alghero.

Il club giallorosso puntella anche la difesa con un elemento di sicuro valore, l’argentino Leonel Agustìn Serna. Classe ’98, dopo le giovanili con il San Lorenzo ha giocato sempre nel proprio Paese con il Club Lujan (2019/20) e il Deportivo Riestra (2020/21), quindi nella stagione seguente è arrivato in Italia, giocando per l’Usd Africo, club calabrese di Promozione. Nell’estate 2022 l’approdo in Sardegna: per due stagioni ha indossato la maglia del Li Punti in Eccellenza.

Tre rinforzi importanti per l’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon, non gli unici di questo calciomercato estivo. Nuovi arrivati e confermati si ritroveranno la prossima settimana al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia per iniziare la preparazione.