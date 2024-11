Alghero e Nuorese si ritrovano a distanza di otto mesi dall’ultimo confronto. Le due squadre che hanno dato vita a un avvincente duello nella passata stagione in Promozione, si affrontano nuovamente, stavolta nel massimo campionato regionale.

Si gioca domani, domenica 17 novembre, alle 15 al “Frogheri” di Nuoro ed è certamente uno dei match più interessanti della 10ª giornata di Eccellenza. L’ultimo precedente risale al marzo scorso: al “Mariotti” finì 2-2, con le due squadre in piena lotta per il salto di categoria. Alla fine in Eccellenza ci sono arrivate entrambe: la formazione barbaricina chiudendo al primo posto, i giallorossi vincendo i play-off.

Ora Nuorese e Alghero sono appaiate in classifica, a quota 14, entrambe desiderose di dare continuità ai risultati. Soprattutto la squadra di mister Giandon, reduce dall’importante successo casalingo contro il Villasimius. «Quella vittoria ci ha dato una buona iniezione di fiducia ma sappiamo che dobbiamo stare sul pezzo, ci aspetta un impegno importante, da affrontare con la stessa fame che abbiamo messo in campo domenica scorsa» afferma l’allenatore giallorosso Gian Marco Giandon.