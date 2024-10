E' scomparso all'età di 74 anni Pietro Pianta, portiere del Cagliari dal 1965 al 1968. Aveva totalizzato 35 presenze in quattro stagioni. Nato a Pontelongo, in provincia di Padova, il 2 ottobre 1940, Pianta nella sua lunga carriera aveva vestito anche le maglie di Padova, Anconitana, Atalanta, Cremonese e Vicenza.

Proprio alla sua esperienza nell'allora Lanerossi è legato un episodio memorabile per i tifosi del Cagliari: era Pianta infatti a difendere la porta del Vicenza, nel confronto del "Menti" del 18 gennaio 1970, quando Gigi Riva si esibì nella famosa rovesciata-gol diventata uno dei suoi marchi di fabbrica.

Pianta - come ricorda il sito web del Cagliari - commentò nel dopo partita: "Eppure avevo avvertito i compagni...attenti che per Gigi la palla è sempre in gioco, soprattutto credi che l'azione sia esaurita. Infatti ci ha punito!". Alla famiglia di Pietro Pianta - è detto nel sito della società rossoblù - vanno le più sentite condoglianze da parte del Cagliari Calcio.