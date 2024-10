E' morto a Lisbona, all'età di 71 anni, Eusebio da Silva Ferreira.

Nato il 25 gennaio 1942, Eusebio è considerato il giocatore portoghese più forte della storia. E' stato Pallone d'oro nel 1965. Con il Benfica ha realizzato 291 reti in 313 partite di campionato.

Conosciuto come 'La Pantera nera' il giocatore aveva problemi di salute dal 2012, quando fu ricoverato in ospedale per un ictus durante la sua permanenza in Polonia per l'Europeo. Nato nel 1942 nella ex colonia portoghese del Mozambico, Eusebio e' diventato simbolo per eccellenza del calcio portoghese.

Nei quindici anni in cui ha indossato la maglia del Benfica, Eusebio è stato per sette volte capocannoniere del Campionato (con un tetto di 42 gol nel 1968), contribuendo cosi' alla conquista di 11 titoli portoghesi e 5 Coppe del Portogallo da parte della sua squadra.

Ai Mondiali 1966 fu capocannoniere del torneo, con 9 reti.