Sono ormai anni che la Dinamo di Sassaeri ha riacceso in Sardegna la passione per il basket, ma quello che andrà in scena questa sera alle 18 al Forum di Assago (Milano) è uno spettacolo da non perdere.

Lo scontro contro la Montepaschi Siena sarà infatti la prima finale di Coppa Italia nella storia della società sassarese che si fa portavoce dello sport isolano nei palcoscenici che contano.

Un evento storico, tanto che la Meridiana ha deciso di mettere a disposizione dei tifosi un Charter da 150 posti che partirà alle 13.00 di questo pomeriggio da Olbia per Milano.

L'entusiasmo in casa Dinamo è incontenibile, nelle ultime ore le bacheche Facebook del presidente Stefano Sardara e dei giocatori biancoblu sono state letteralmente prese d'assalto dai tifosi che non hanno risparmiato complimenti e incoraggiamenti per la sfida di stasera.

La diretta della finalissima sarà trasmessa da Rai Sport 1, sul sito della Dinamo è già iniziato il conto alla rovescia.

