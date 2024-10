Paulo Dybala è ancora positivo al coronavirus dopo quasi 39 giorni dal primo tampone. Secondo il presentatore spagnolo Josep Pedrerol, lo juventino è risultato contagiato, ma asintomatico, dopo il quarto tampone. Il campione argentino rimane in isolamento nella sua casa a Torino.

Prima di lui nella Juve erano risultati contagiati Rugani e Matuidi, che nel frattempo sono guariti. Il lento percorso di guarigione dell’attaccante juventino, tra le poche situazioni note in serie A, aumenta i dubbi su una possibile ripresa rapida del campionato, nonostante le pressioni della stragrande maggioranza dei presidenti di club. In primis il patron della Lazio Claudio Lotito, che ha criticato l’ultimo Dpcm del premier Conte che vieta gli allenamenti per i professionisti degli sport di squadra almeno fino al 18 maggio.