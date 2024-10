Alfred Duncan, il centrocampista ghanese della Fiorentina ora in prestito al Cagliari, è stato preso di mira sui social con diversi insulti e offese a sfondo razziale che lui stesso ha mostrato su Instagram. "Ne*** di merda", "te morisse la nonna", questi solo alcuni degli insulti di cui è stato vittima.

In una storia successiva Duncan ha commentato la vicenda. "La colpa non è sua ma dei genitori. L'educazione è la chiave. Insegna ai tuoi figli come pensare e non che cosa pensare". Il centrocampista rossoblu ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà e, alla fine, anche le scuse della madre del ragazzo che aveva scritto quelle parole offensive.

“Ieri la mamma del ragazzo che mi ha insultato ha chiesto scusa sia a me che al Cagliari Calcio – ha fatto sapere Duncan in una storia su Instagram – Accetto le sue scuse perché ha capito l’errore e ha cercato di sistemare. Delle frasi razziste mi interessava poco ma i genitori non si toccano mai e dobbiamo sapere che dietro i giocatori ci sono persone che hanno fatto dei sacrifici per arrivare dove si trovano. Questo deve essere una lezione soprattutto per i genitori perché siamo il riflesso dei nostri figli”.

Foto: Cagliari Calcio