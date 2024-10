La 19^ tappa di questa emozionante Vuelta di Spagna va al francese Alexis Gougeard, ma la vera battaglia si combatte ai piani alti della classifica generale.

Qui, la maglia rossa Dumoulin, combatte per allontanare il più possibile la minaccia Fabio Aru, che perde altri 3'' all'arrivo e scivola a meno 6'' in generale dall'olandese.

Dumoulin ha attaccato a sorpresa nel finale, sul pavé di Avila, imponendo al sardo uno svantaggio che lo ha fatto infuriare, tanto che il corridore di Villacidro non si è nemmeno presentato alle premiazioni.

Domani i 175 km da San Lorenzo a Cercedilla per la penultima tappa di questa 70^ Vuelta di Spagna saranno l'ultima opportunità per Aru di vincere la corsa di cui è stato leader per cinque giornate.

Domenica, da Alcalà de Henares a Madrid, sarà una passerella che probabilmente, ai fini delle posizioni che contano, non avrà più nulla da dire.