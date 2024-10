Come previsto, ad avere la meglio nella crono di Burgos fra i tre principali contendenti di questa Vuelta di Spagna è l'olandese Tom Dumoulin che chiudendo la 17^ tappa in 46'1'' si prende la maglia rossa.

Fabio Aru è bravissimo a contenere la furia agonistica del rivale e con 1'53'' di ritardo conservare la seconda piazza a 2'' in classifica dal corridore della Giant-Alpecin.

Male Rodriguez, che fino alla tappa di oggi aveva duellato con il sardo per il primo posto in classifica generale, 2'38'' di ritardo dall'olandese e 54'' da Aru in attesa della frazione di domani: da Roa a Riaza in 204 chilometri.