Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi e il comitato nazionale hanno nominato i nuovi arbitri benemeriti. Ben due riguardano Cagliari e la Sardegna, più precisamente, il Presidente di sezione Luigi Ramo e l’attuale Referente dell’Organo Tecnico Regionale, Giuseppe Urbano.

Un prestigioso traguardo che vede premiata la loro brillante carriera arbitrale e il lungo periodo dedicato all’Aia.

Ramo ha iniziato la sua carriera di arbitro nel 1982, partendo dai giovanissimi fino ad arrivare all’Eccellenza. Per ben dodici anni, è stato Organo Tecnico della Sezione di Cagliari e, dal 2012, Presidente di Sezione. Nel 2013 ha ottenuto la benemerenza del Servizio Ispettivo Nazionale, di cui Cagliari è stata riconosciuta al top nella gestione amministrativa.

Urbano ha al suo attivo oltre 600 gare di cui circa 300 a livello nazionale, 140 tra scambi e serie D, più di 130 gare tra serie C2 e C1 e infine quaranta gare come Assistente Arbitrale in serie B. Nel 2001 assume il ruolo di componente e designatore al CRA Sardegna. Nella stagione 2012/2013 è il designatore della prima categoria per poi diventare, nella stagione successiva 2013/2014 vice presidente del CRA Sardegna, mantenendo le mansioni di designatore di prima categoria.