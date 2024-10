Guai prima della partita Italia-Albania di Euro 2024. Il servizio di prevenzione delle forze dell'ordine tedesche ha infatti fermato oltre 50 tifosi italiani a Dortmund qualche ora prima del calcio d'inizio del match di debutto della Nazionale di Luciano Spalletti al Signal Iduna Park.

I supporter azzurri erano in possesso di coltelli, bombe carta e oggetti contundenti e cercavano il contatto con i sostenitori albanesi.

In questo momento le persone, 67 secondo i media tedeschi, si trovano in stato di fermo preventivo, perché sono stati individuati nei pressi di un ristorante dove tentavano di arrivare allo scontro. Saranno trattenuti negli uffici della polizia tedesca per 24 ore, poi la magistratura locale valuterà come intervenire.