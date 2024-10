Champions Cup ferma (o quasi) la settimana scorsa, per favorire la disputa del turno preliminare di ATL Cup. Intanto però le gare che si sono giocate hanno avuto la loro importanza vedasi il successo di Red United in Serie A contro Ottica Onnis The Wall ma anche le prime vittorie nella medesima serie, de I Guardiani e del Mr. Neon rispettivamente contro Cagliari United e Terzo Tempo Team.

In Serie B colpaccio del Fil’e Ferru che raggiunge Ichnusa Team in vetta al gruppo Over battendo I Giarretti, nel gruppo Open invece i Vamooos vengono presi dal Real Pauli che batte 3-2 Is Cortes in un concitatissimo derby. Tra le altre gare si registra la prima vittoria stagionale dello Sharks Team Hobby Motor e la mini crisi de I Piri-Koch che subiscono ben sei gol da FC Pinocchio.

In Coppa le sorprese non sono mancate, ne citiamo giusto alcune: Kadorina Team, Red Devils, Atletico Bonaria, AC Cendiamoli; le prime tre si sono qualificate tutte dopo i calci di rigore mandando a casa rispettivamente AC Picchia, Banda Ferrero e FC Shardana decisamente più blasonate. Per la squadra di Dal Pozzolo invece, vittoria in rimonta contro il Muppet FC.

Prima emozione stagionale per il Quartucciu Saint Germain che supera con una goleada Atletico Sabatense. Punteggio tennistico anche tra Arancia Meccanica e Macelleria Ibba in favore dei padroni di casa, e tra Shakhtar e Gli Illuminati anche in questo caso in favore dei padroni di casa. Raimdondo Corrias continua a trascinare CDL, eliminato lo Spartak Pirri. E da stasera, riprende la Champions Cup.