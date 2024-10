Confermata in appello la squalifica di 6 mesi inflitta lo scorso 16 maggio a Joao Pedro. La seconda sezione del Tna ha respinto "l'appello ex art. 34.2 CSA proposto il 9 luglio 2018 dall'atleta Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao avverso la decisione adottata dalla Prima Sezione del Tna nel procedimento a carico dello stesso e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata", si legge in una nota di Nado Italia. Il giocatore del Cagliari era risultato positivo all'idroclorotiazide, un diuretico vietato dal regolamento antidoping, dopo le sfide dello scorso febbraio contro Sassuolo e Chievo. Il tesserato è stato inoltre condannato a pagare le spese del procedimento di 378 euro.

Il trequartista brasiliano ha già scontato gran parte dello stop e quindi tornerà a completa disposizione di Maran dal 16 settembre, per il quarto turno della serie A, quando la squadra sarda affronterà il Milan. La procura aveva chiesto all'inizio una squalifica di quattro anni.