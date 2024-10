Il portiere della Nazionale in scadenza col Milan, Gigio Donnarumma, ricorda Seid Visin, ex promessa del calcio italiano morto suicida alcuni giorni a 20 anni.

I due erano compagni di squadra nelle giovanili rossonere, avevano condiviso il convitto e qualche volta anche la camera. Il numero uno azzurro è rimasto particolarmente toccato dalla scomparsa di Visin, affidando all’Ansa il suo ricordo: “L’ho conosciuto appena arrivato a Milano, vivevamo insieme in convitto, sono passati alcuni anni ma non posso e non voglio dimenticare quel suo sorriso incredibile, quella sua gioia di vivere. Era un amico, un ragazzo come me”.

