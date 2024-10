Domenica 7 ottobre alle 17.00 si alzerà il sipario sul campionato 2018-2019 della Dinamo Banco di Sardegna che affronterà, al PalaBigi, la Pallacanestro Reggiana. I biancoblu si presentano a questo appuntamento dopo un ottimo precampionato e la vittoria di mercoledì scorso con il Benfica, nell’andata di Qualification Round di Fiba Europe Cup.

«Quella di domenica sarà una gara diversa dalle altre – ha dichiarato coach Vincenzo Esposito – perché è la prima trasferta della stagione e la prima assoluta del campionato italiano: un debutto sotto tanti punti di vista per la squadra e per alcuni giocatori che sono all'esordio in Italia. Affrontiamo Reggio Emilia, una squadra nuova che ha chiuso un ciclo inserendo una nuova guida tecnica e che ha aggiunto in corsa un giocatore importante. In precampionato la Grissin Bon si è dimostrata una squadra che ha i principali riferimenti offensivi nel perimetro con guardie di talento che hanno molti punti nelle mani; amano giocare ad alti ritmi con la palla gestita dalle guardie sia per creare che per finire. Con la firma di Elonu hanno sicuramente aumentato la pericolosità del gioco interno».

Domani si alza il sipario sul campionato italiano. Che idea si è fatto sulle 16 squadre?

«Credo che un’idea più precisa si farà strada facendo perché, come ogni anno, ci saranno rivelazioni, delusioni, conferme e sorprese. L’unica certezza è quella dell’Olimpia Milano che ha due marce in più rispetto alle altre; in generale credo che il livello si sia alzato e le squadre candidate alle prime 8-9 posizioni abbiano costruito degli ottimi roster. Come sempre però sarà il campo a parlare».

Mercoledì un ottimo debutto in casa con la vittoria sul Benfica …

«La gara di mercoledì ha confermato tutto ciò che di buono si è visto in precampionato: affrontare la gara di Reggio Emilia con un buon vantaggio su Benfica ci permette di scendere in campo domenica al PalaBigi focalizzati al massimo sul campionato».

È contento della risposta dei suoi ragazzi?

«Sono contento dell’atteggiamento difensivo e della risposta della squadra nei quaranta minuti. Abbiamo ancora tanto da lavorare, inserendo al meglio alcuni giocatori nel sistema, ma siamo consapevoli che la strada è lunga».