Domenica 15 gennaio 2017 presso la Piscina Comunale di Uta dalle ore 9.00 alle 19.00 si svolgeranno il quarto e il quinto turno del Campionato Regionale di Pallanuoto organizzato dal CSI Sardegna in collaborazione coi comitati provinciali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Sassari.

Sarà una giornata completamente dedicata alla pallanuoto e rivolta a tutti gli appassionati di questa disciplina sportiva che negli ultimi tempi affronta numerose difficoltà.

Le otto squadre in gioco con oltre 200 partecipanti, uomini e donne dai 17 ai 40 anni e provenienti da tutta la Sardegna, si affronteranno in un doppio confronto secondo il seguente programma:

Ore 9.00 Antares Iglesias - Acquasport Assemini

Ore 10.00 Esperia C - Esperia Master

Ore 11.00 Ah20 Alghero - Promosport 20

Ore 12.00 Sa Rocca Toniko - Promosport C

Ore 15.00 Antares Iglesias - Promosport 20

Ore 16.00 Ah2O Alghero - Sa Rocca Toniko

Ore 17.00 Esperia C - Acquasport Assemini

Ore 18.00 Esperia Master - Promosport C

Questa la classifica dopo i primi tre turni di Campionato: 9 punti per la Promosport C, 6 per l'Esperia C, Esperia Master e Acquasport Assemini, 3 per Sa Rocca Toniko e Promosport 20, a 0 punti Antares Iglesias e AH20 Alghero entrambe con una partita da recuperare.

Il Campionato Regionale di Pallanuoto è aperto alla partecipazione di un grande pubblico. L’ingresso è libero e gratuito.

Risultati, classifiche e immagini del campionato sono disponibili sulla pagina dell'evento “Pallanuoto CSI Sardegna”.