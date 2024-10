La Dinamo Banco di Sardegna ha ripreso la preparazione in vista dell’incontro di domani al PalaSerradimigni (inizio alle 20.30), con il Donar Groningen nella sfida valida per il secondo turno di Fiba Europe Cup.

Il match è stata presentata dall’assistant coach Edoardo Casalone: «La partita di domani – queste le sue parole – rappresenta una sfida importantissima per il nostro futuro in Fiba Europe Cup: una vittoria ci consentirebbe infatti di ipotecare seriamente il passaggio del turno nel Round of 16».

«Groningen è una squadra esperta ed è la miglior difesa del nostro girone – ha spiegato Casalone -. Rispetto all’andata ha aggiunto Laron Dandy, giocatore interno che ha già incontrato la Dinamo la scorsa stagione in Basketball Champions League. Il suo inserimento ha aumentato la profondità e la taglia vicino a canestro che va sommata alla pericolosità dei tiratori da 3 punti che rende Donar la migliore squadra del campionato olandese con più del 40% di media dall’arco. Una delle loro armi principali è proprio la possibilità di tutti gli esterni di creare un tiro piedi per terra per i compagni, quindi ad alta percentuale, spesso anche arrivando dalla corsa dopo un recupero difensivo».

«Domani – ha concluso – dovremo essere bravi a non farci sorprendere dalle loro transizioni a tutto campo, in modo da non permettere di innescare i loro terminali offensivi dal perimetro. Per quanto ci riguarda stiamo lavorando duramente per proseguire l’inserimento nel nostro sistema di gioco dei giocatori appena arrivati; vogliamo regalare ai nostri tifosi un’altra buona prova dopo quella di domenica per proseguire il nostro cammino europeo».